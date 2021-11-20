Движение ограничено на Кутузовском проспекте после смертельной аварии

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Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Движение в сторону центра Москвы ограничено на Кутузовском проспекте после ДТП. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— На Кутузовском проспекте (после развязки с ТТК) столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Движение в сторону центра свободно по двум полосам из шести. Выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Отмечается, что движение в сторону центра города осуществляется по полосе встречного движения.

До этого источник в экстренных службах сообщил «Вечерней Москве», что крупное ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Кутузовском проспекте в Москве, в результате которого один человек погиб, еще несколько получили травмы.

Автомобили столкнулись возле дома 31 по Кутузовскому проспекту после развязки с ТТК. По данным источника, один человек от полученных травм скончался. На место ДТП прибыли оперативные службы.

Судя по кадрам, которые появились в Сети, от удара один человек вылетел на проезжую часть.