Нумеролог рассказала, как зеркальная дата 21 ноября повлияет на жизнь людей

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Зеркальные даты в разные времена значительно влияли на жизнь людей. Нумеролог Дарья Томилова рассказала, что энергетика чисел 21.11.2021 способствует успехам в финансах и налаживанию личных отношений.

— О портрете 21 ноября говорят ее композиты: в начале дня будет активная 21 энергия, в середине дня — десятая, а к концу дня — четвертая энергия, — сообщила она.

В начале дня людей ожидает много позитива, радости и успехов. Возможно, знакомство с новыми людьми, поездки или командировки, могут возникнуть серьезные события, которые кардинально изменят жизнь.

В середине дня будет раскручиваться спираль везения — стоит ждать успеха в финансовых и денежных вопросах. Это хорошее время для инвестиций или попытки испытать свою удачу в азартных играх или лотерее. Утреннее глобальное событие может повернуть в неожиданную сторону.

В конце дня Томилова советует перейти к решению важных вопросов и сделать упор на реализацию себя как профессионала.

В общем этот день поможет решить финансовые вопросы и реализовать себя в профессиональном качестве, приобрести новый опыт, передает слова нумеролога Пятый канал.

До этого нумерологи рассказали, как рассчитать «код счастья». Цифры окружают человека повсюду: номера домов, квартир, автомобилей, банковских счетов. Но определить свой код счастья можно при помощи своей даты рождения.