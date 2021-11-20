Здание бывшего кинотеатра «Таллин» загорелось на юго-западе Москвы
В столичном районе Котловка произошло возгорание в здании, где ранее размещался кинотеатр «Таллин». Об этом в субботу, 20 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Речь идет о трехэтажной постройке, расположенной по адресу Севастопольский проспект, 33. В настоящее время здание находится на реконструкции.
По данным источника, возгорание произошло на кровле. Площадь пожара составила 150 квадратов. В настоящее время огонь продолжает распространяться. Ранг пожара уточняется.
До этого в Сети появилось видео пожара, который произошел накануне на парковке автосалона на Варшавском шоссе в Москве. На кадрах видно, что пламенем было охвачено сразу несколько машин. Огонь переходил с одного автомобиля на другой, так как машины находились близко друг к другу.
Также пожарные установили очаг пожара в квартире певицы Хлебниковой, в результате которого артистка получила серьезные ожоги. Он находился в ее кровати. Певица, вероятно, уснула с непотушенной сигаретой.
В Сети появились фотографии квартиры Хлебниковой после пожара.