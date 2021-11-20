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Двое рабочих погибли из-за обрушения грунта в подмосковном Одинцове

Михаил Алимов

Происшествия
Двое рабочих погибли из-за обрушения грунта в подмосковном Одинцове
Фото: СК РФ

В подмосковном городе Одинцово двое рабочих погибли при укреплении котлована для проведения инженерно-коммуникационных систем. СК РФ по Московской области по данному факту проводит проверку. Об этом в субботу, 20 ноября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

— По предварительным данным, 19 ноября 2021 года рабочие выполняли работы по укреплению грунта котлована для дальнейшей проводки коммуникационных систем. В какой-то момент на них обрушился грунт, в результате чего сотрудники получили травмы, от которых скончались на месте происшествия, — рассказала она.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, изымают необходимую строительную документацию. По окончании проверки они вынесут процессуальное решение.

18 ноября старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова сообщила «Вечерней Москве», что следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности после гибели двух рабочих на стройке в столичном районе Лефортово. По ее словам, трагедия произошла во время демонтажа бытовок. В какой-то момент на одну из бытовок, в которой находились рабочие, обрушилась бетонная стена. Двое рабочих — 53-летний мужчина и 57-летняя женщина — от полученных повреждений скончались на месте.

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