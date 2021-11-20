В Госдуме назвали альтернативу лишению дипломов врачей-антиваксеров

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Врачей-антипрививочников нужно не лишать дипломов, а учить их мыслить и проводить переаттестацию. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

— У меня нет никаких сомнений, что прививка — это профилактика здоровья и сохранение жизни. Почему у моих коллег, которые закончили вуз в последние 20 лет, какие-то сомнения возникают в этом, я не понимаю. Считаю, что мы недоучиваем людей, докторов, мало обращаем внимания на эпидемиологию, иммунопрофилактику, на вирусологию, — сказала Соломатина.

На сегодняшний день в стране не так много докторов, чтобы лишать их дипломов, считает собеседница «ВМ». Он добавила, что подготовка врачей обходится недешево бюджету, поэтому правильнее и полезнее будет провести аттестацию медиков.

— Аттестацию, учебу провести при циклах непрерывного медицинского образования нужно, — сказала депутат.

Мир, по словам Соломатиной, подзабыл, что есть опасные инфекционные заболевания, а также могут появиться совершенно новые, с которыми придется бороться. Поэтому образованию стоит уделять большее внимание, подчеркнула парламентарий. И главное — научить врача учиться и мыслить.

Ранее в Совете Федерации призвали пожизненно лишать медицинских дипломов врачей, призывающих россиян отказаться от прививки от коронавируса. Сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин считает, что это непрофессионально. Также он объяснил свое предложение тем, что такие специалисты используют свое служебное положение во вред людям.