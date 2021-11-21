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Китай понизил уровень дипотношений с Литвой

Евгений Белоусов

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Китай понизил уровень дипотношений с Литвой
Фото: pixabay.com

Из-за открытия в Вильнюсе представительства Тайваня Китай понизил уровень дипломатических отношений с Литвой. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) КНР.

Согласно заявлению ведомства, Литва одобрила создание представительства Тайваня в Литве, игнорируя протесты китайской стороны.

— Китай в связи с этим выражает резкое недовольство и решительный протест, китайская сторона приняла решение о понижении дипломатических отношений между двумя странами до уровня поверенного в делах, — говорится на сайте ведомства.

До этого, 16 ноября, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе онлайн-встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что Китай и США должны придерживаться взаимовыгодного сотрудничества, а также мирно сосуществовать и выполнять свои международные обязательства. Также он отметил, что Китай и США должны обеспечить стабильность двусторонних отношений. Это необходимо для эффективного реагирования на изменение климата и борьбы с пандемией COVID-19.

Кроме того, Байден сообщил, что США придерживаются принципа «одного Китая». По его словам, в Вашингтоне не поддерживают независимость Тайваня.

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