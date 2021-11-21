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Народный календарь. Как не потерять счастье 22 ноября, на Матрену Зимнюю

Анна Михалюк

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Народный календарь. Как не потерять счастье 22 ноября, на Матрену Зимнюю
Фото: pixabay.com

22 ноября – православный праздник — День преподобной Матроны Царьградской, жившей в V веке в Константинополе, а также День рождения Матроны Московской. В народе этот день называют Матрены зимние.

В этот день нельзя отдавать нестиранные старые личные вещи — вместе с ними отдадите свое счастье. На Руси говорили, что с этого дня зимушка на ноги встает. Верили, что Матрона ставит ослабевшую от частых оттепелей зиму на ноги на небесах.

Старайтесь в этот день меньше говорить и не перегружайте себя лишними заботами. На эту дату лучше не планировать важных встреч и переговоров, не стоит врать и хитрить.

Приметы погоды:

Если в этот день снегопад, то май будет холодным и ненастным.

Туман — к оттепели.

Если утки по сей день плавают в водоемах и не улетели в тёплые края, то тепло продержится ещё долго.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как не потерять счастье 22 ноября, на Матрену Зимнюю

Именины отмечают: Антон, Иван, Порфирий, Александр, Константин, Дмитрий, Алексей, Илья, Тимофей, Виктор.

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