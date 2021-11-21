В Ленинградской области при аварии из багажника машины выпал труп мужчины

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Утром 20 ноября в Ленинградской области в результате аварии из багажника иномарки выпало тело мужчины с перерезанным горлом. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщил портал 47news.

Автомобиль Mitsubishi Galant влетел в ограждение на 25-м километре трассы А121 «Сортавала». Как сообщают очевидцы, после того как из багажника выпало тело, все находившиеся в автомобиле сбежали в сторону леса. Уточняется, что в машине также были найдены лопаты и веревки.

Последствия ДТП попали на камеру очевидцев. На кадрах видны последствия аварии и ущерб, нанесенный иномарке столкновением с ограждением.

Подозреваемые в убийстве были задержаны утром 21 ноября оперативниками. Само убийство произошло в Калининском районе Северной столицы. С 50-летним мужчиной расправились в гаражном кооперативе «Лагуна», передает 47news.

Мотив убийства и роль задержанных в нем уточняются следствием.

18 ноября сотрудник адвокатской палаты Московской области был найден мертвым в подъезде дома на проспекте Маршала Жукова. Кроме этого, в одной из квартир был обнаружен окровавленный мужчина в неадекватном состоянии. По предварительным данным, он может быть причастен к убийству.