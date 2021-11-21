Сергей Собянин: Московские центральные диаметры вывели столичный транспорт на новый уровень

Фото: Евгений Самарин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В воскресенье, 21 ноября, исполняется два года со дня открытия Московских центральных диаметров (МЦД). За это время МЦД вывели транспорт Москвы на новый уровень, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Там, где годами были маленькие полустанки, появились большие городские вокзалы. Вместо старых электричек — бесшумные поезда с климат-контролем. С приходом МЦД мы ввели единую тарифную систему, и люди стали экономить на поездках, — написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава города отметил, что планируется запуск еще трех диаметров, которые откроют новые возможности для развития Москвы и области.

Мэр также выразил благодарность партнерам московских властей в проекте — РЖД и Подмосковью.

До этого Сергей Собянин сообщил, что подвижной состав метро обновят на 80 процентов. Мэр уточнил, что десять лет назад общественный транспорт в Москве был в неудовлетворительном состоянии, однако эту тенденцию удалось переломить. Теперь столичный метрополитен является одним из лучших в мире.

Заместитель мэра Москвы и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов добавил, что специалисты в последние годы ставят акцент на безопасности пассажиров в общественном транспорте. Соответствующее распоряжение дал мэр столицы Сергей Собянин.