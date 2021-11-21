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Горожанам рассказали о работе «Гормоста» на фотовыставке в центре Москвы

Виктория Сикерина

Город
Горожанам рассказали о работе «Гормоста» на фотовыставке в центре Москвы
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
Россия, Москва, Рождественский бульвар Карта всех событий

Фотовыставка, посвященная истории и работе старейшего городского предприятия ГБУ «Гормост», открылась в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства в воскресенье, 21 ноября.

Экспозиция расположилась на Рождественском бульваре в центре города.

— Наши специалисты круглосуточно следят за состоянием более двух тысяч важнейших объектов инженерной инфраструктуры города: проводят капитальный и текущий ремонт дорожно-мостовых сооружений; содержат в чистоте набережные, причалы и памятники; ухаживают за фонтанами; поддерживают исправную работу систем жизнеобеспечения транспортных тоннелей, — заявили в ведомстве.

На фотовыставке посетителям расскажут о реставрации фонтанов на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ), причалов Северного речного вокзала, а также о капитальном ремонте Большого Москворецкого и Большого Каменного мостов.

Выставка будет доступна для посещения до конца ноября, говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
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Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
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Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
3/4
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
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Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

1 ноября столичному ГБУ «Гормост» исполнилось 86 лет. Его специалисты контролируют чистоту и исправность фонтанов, ухаживают за памятниками, а также следят за безопасностью в городских тоннелях и подземных переходах.

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