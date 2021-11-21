Горожанам рассказали о работе «Гормоста» на фотовыставке в центре Москвы
Фотовыставка, посвященная истории и работе старейшего городского предприятия ГБУ «Гормост», открылась в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства в воскресенье, 21 ноября.
Экспозиция расположилась на Рождественском бульваре в центре города.
— Наши специалисты круглосуточно следят за состоянием более двух тысяч важнейших объектов инженерной инфраструктуры города: проводят капитальный и текущий ремонт дорожно-мостовых сооружений; содержат в чистоте набережные, причалы и памятники; ухаживают за фонтанами; поддерживают исправную работу систем жизнеобеспечения транспортных тоннелей, — заявили в ведомстве.
На фотовыставке посетителям расскажут о реставрации фонтанов на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ), причалов Северного речного вокзала, а также о капитальном ремонте Большого Москворецкого и Большого Каменного мостов.
Выставка будет доступна для посещения до конца ноября, говорится в сообщении.
1 ноября столичному ГБУ «Гормост» исполнилось 86 лет. Его специалисты контролируют чистоту и исправность фонтанов, ухаживают за памятниками, а также следят за безопасностью в городских тоннелях и подземных переходах.