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Вакцинация детей в возрасте 5–11 лет от COVID-19 в Израиле начнется 23 ноября

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
В мире
Вакцинация детей в возрасте 5–11 лет от COVID-19 в Израиле начнется 23 ноября
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Детей в возрасте от 5 до 11 лет начнут вакцинировать от коронавирусной инфекции 23 ноября в Израиле. Об этом сообщил премьер-министр страны Нафтали Беннет в воскресенье, 21 ноября, в ходе еженедельного заседания правительства еврейского государства.

Он отметил, что большую часть детских лекарственных препаратов от COVID-19 уже завезли в Израиль.

— В последние дни в преддверии кампании по вакцинации (детей 5–11 лет — прим. «ВМ»), которая начнется во вторник, в Израиль доставлено много доз детской вакцины, в очень больших объемах. Мой сын Давид будет одним из первых, кто получит прививку, — заявил Беннет.

По его словам, доза вакцины Pfizer для детей составляет третью часть от взрослого лекарства.

Также он подчеркнул, что препарат уже применяют в Соединенных Штатах и других странах мира, что доказывает его эффективность и безопасность, пишет ТАСС.

Накануне российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» начали признавать в Израиле. Пускать в страну граждан РФ начнут с 1 декабря. При этом стороны планируют синхронизировать системы и завершить юридические формулировки и обязательства. После этого туристы смогут въезжать в государство без недоразумений и отдыхать с комфортом.

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