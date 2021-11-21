Бизнесмен подал в суд на племянника Пугачевой из-за восьми миллионов рублей

Фото: instagram/maxgalkinru

Российский предприниматель Игорь Гольдберг обратился в суд из-за племянника певицы Аллы Пугачевой Владислава. Бизнесмен уверен, что родственник Примадонны обманул его, из-за чего должен теперь вернуть восемь миллионов рублей.

Гольдберг рассказал, что продал Владиславу салон красоты на западе столицы за указанную сумму. По информации СМИ, в качестве бонуса племянник пообещал организовать концерт Пугачевой, который примерно и стоит восемь миллионов рублей.

В результате бизнесмен не получил денежных средств и не посетил концерт артистки. При этом родственник звезды отрицает свою причастность к произошедшему.

— Все расписки и документы Игоря Михайловича у меня есть, они подписаны в присутствии свидетелей, — объяснил Владислав в эфире телеканала НТВ в программе «Ты не поверишь!».

Он отметил, что не обращался по данному вопросу к знаменитой тете. Мужчина выразил желание самостоятельно решить конфликт.

Однако окончательное решение по данному вопросу вынесет Савеловский районный суд Москвы в конце декабря 2021 года.

На днях юморист и шоумен Максим Галкин опубликовал милое фото с певицей Аллой Пугачевой в личном блоге в социальной сети Instagram.

Подписчики артиста положительно отреагировали на публикацию. При этом коллеги по шоу-бизнесу также прокомментировали фото супругов. К восторженным отзывам присоединились Марина Газманова, Николай Басков, Анита Цой, Алика Смехова, Игорь Гуляев и многие другие звезды.