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Немецкие специалисты рассказали о четырех ошибках во время лечения ОРВИ

Виктория Сикерина

Общество
Немецкие специалисты рассказали о четырех ошибках во время лечения ОРВИ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Авторы немецкого журнала Focus назвали самые главные и массовые ошибки при лечении простуды. Первая из них — частое применение назальных лекарственных средств.

Специалисты отметили, что такие препараты при длительном использовании могут повредить слизистую и вызвать привыкание, а впоследствии стать причиной хронического насморка. Медики посоветовали пользоваться спреями не больше недели.

Вторая частая ошибка — слишком быстрое снижение температуры тела ниже 38,5 градуса с помощью лекарств.

— Жар помогает иммунной системе лучше справляться с болезнетворными микроорганизмами. Более высокие температуры ускоряют необходимые защитные реакции, — отметили врачи.

Также заболевшим стоит побольше отдыхать и доводить лечение до конца. Спорт, работу и дела по дому следует исключить на время болезни.

Последняя ошибка во время ОРВИ — банные процедуры. По мнению немецких экспертов, сауна нарушает терморегуляцию организма. Бани, пишет РИА Новости со ссылкой на Focus, лучше подходят для профилактики простуды, а не для ее лечения.

До этого врач общей практики Денис Прокофьев отметил, что большинство россиян любят заниматься самолечением и не спешат обращаться к врачам при появлении признаков вирусных заболеваний.

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