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Скончалась народная артистка России Нина Русланова

Виктория Сикерина

Общество
Скончалась народная артистка России Нина Русланова
Фото: Скриншот видео YouTube-канала Vangogh TV

Советская и российская актриса театра и кино Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России в воскресенье, 21 ноября.

— Сегодня на 76-м году жизни после продолжительной болезни умерла Нина Ивановна Русланова, — передает ТАСС сообщение Союза.

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года под Харьковом. С самого рождения она воспитывалась в детских домах. После совершеннолетия девушка поступила в Харьковский театральный институт, однако проучилась здесь только год.

Затем Русланова перебралась в Москву и стала студенткой Театрального училища имени Щукина. После окончания учебного заведения, в 1969 году, актриса пришла в труппу Государственного академического театра имени Вахтангова.

В разные годы Нина Русланова служила в театрах имени Маяковского и Рубена Симонова. В 1988 году артистка стала сниматься в картинах Киностудии имени Горького.

В 1998 году актриса удостоилась звания народной артистки России.

За творческую карьеру Русланова сыграла во многих культовых кинолентах. Среди них «Собачье сердце», «Моя любовь», «Тени исчезают в полдень», «Не стреляйте в белых лебедей», «Афоня», «Будьте моим мужем» и многие другие.

Смерть артистка Союз кинематографистов России
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