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Москвичам рассказали о познавательных программах в городских парках с 23 ноября

Виктория Сикерина

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Москвичам рассказали о познавательных программах в городских парках с 23 ноября
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Гончаровский парк Карта всех событий

Парки Москвы подготовили для жителей города разных возрастов познавательные программы. Занятия проведут с 23 по 28 ноября. На них посетители узнают о главных способах борьбы со стрессом, освоят иностранные языки и познакомятся с работами архитектора-авангардиста.

Мероприятия пройдут в дистанционном и очном форматах. Для посещения мероприятий необходимо заранее зарегистрироваться или же показать QR-код о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест. Вход на занятия будет осуществляться бесплатно.

Так, Гончаровский парк и «Дубки» пригласили москвичей и туристов на лекцию о судьбе и творчестве русского архитектора Константина Мельникова, которого считают эталоном авангардного направления. Занятие пройдет 23 ноября в 12:00. После ролик опубликуют на официальных страницах парка «Дубки» в социальных сетях.

При этом 25 ноября в 12:00 парк «Ходынское Поле» проведет в Instagram-аккаунте лекцию по психологии. Врач Виктория Крылова расскажет, чем опасен стресс и как предотвратить его.

Лекция по итальянскому языку пройдет в социальных сетях Сада имени Баумана 27 ноября в 17:00. Урок рассчитан на детей старше 12 лет. А 28 ноября в это же время сотрудники парка проведут занятие по английскому языку.

Подробную программу мероприятий опубликовали на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне в 39 столичных парках открылась почта Деда Мороза. До 21 января включительно жители столицы могут отправить письмо зимнему волшебнику и рассказать в нем о своих мечтах, планах и надеждах.

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