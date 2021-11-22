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Автоэксперт назвал шесть главных правил езды в темное время суток

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Автоэксперт назвал шесть главных правил езды в темное время суток
Фото: Pixabay

Чистые стекла, отсутствие посторонних предметов, загораживающих обзор, исправные фары, фокусировка взгляда на правой обочине, своевременное выключение дальнего света и парковка автомобиля в правильном месте — такие правила помогут обеспечить безопасность езды при плохом освещении. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков.

По словам специалиста, перед поездкой в темное время суток необходимо почистить стекла как снаружи, так и изнутри.

— В темноте мы начинаем хуже видеть все вокруг. Соответственно, надо обеспечить прозрачность стекол, чтобы они были чистые и, по возможности, нетонированные. Протереть их в том числе и изнутри, потому что от дыхания образуется невидимая глазу пленка, которая тоже мешает проникновению света, особенно если курить в машине, — отметил собеседник «ВМ».

Гудков обратил внимание, что хороший способ улучшить обзорность — полностью освободить лобовое стекло от любых висящих предметов, например, освежителя воздуха.

Также важно озаботиться состоянием световых приборов, подчеркнул автоэксперт.

— Фары должны быть отрегулированы и исправны. Нужно обеспечить их прозрачность, если машина достаточно старая — отполировать стекла и, может быть, превентивно заменить лампы. Со временем на больших сроках эксплуатации (через лет десять) лампы почти всегда теряют эффективность, даже если не перегорают, — предупредил специалист.

Гудков обратил внимание, что в темное время суток желательно выработать правильный взгляд.

— Наиболее освещенная фарами зона — правая обочина. Когда мы смотрим на правую обочину, то в меньшей степени ослепляемся встречными фарами. Конечно, на встречные фары напрямую вообще нельзя смотреть, но наиболее эффективно — направлять максимум взгляда вдоль правой обочины вперед-назад. Естественно, это не исключает того, что нужно и по сторонам смотреть, и в зеркала, — заметил собеседник «ВМ».

Не стоит забывать про дальний свет: при появлении встречного потока его нужно отключать. Однако в городе дальний свет включать нельзя в принципе, подчеркнул эксперт.

При недостаточной видимости важно правильно парковать автомобиль, рекомендовал Гудков.

— Посреди проезжей части не надо оставлять, а если пришлось, то нужно его каким-то образом обозначить включенными габаритами и аварийной сигнализацией, поставить знак аварийной остановки. Но правилами все жизненные ситуации не опишешь, поэтому машину нужно убирать как можно дальше от траектории движения других транспортных средств, — посоветовал собеседник «ВМ».

Также важно следить за чистотой задних фонарей: кроме габаритных огней, есть катафоты, отражающие свет фар сзади едущих машин, которые при загрязнении начинают хуже работать, заключил эксперт.

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