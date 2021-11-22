Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мозаичное панно на фасаде НИИДАР отреставрируют в Москве

Евгений Белоусов

Город
Мозаичное панно на фасаде НИИДАР отреставрируют в Москве
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, 1-я улица Бухвостова, 12/11к53 Карта всех событий

По просьбам местных жителей будет сохранено и отреставрировано мозаичное панно на фасаде старого здания Научно-исследовательского института дальней радиосвязи (НИИДАР). Об этом рассказал руководитель городского департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, специалисты готовят панно к демонтажу и реставрации. Они проводят фотофиксацию и маркировку блоков мозаики, а также приступают к демонтажу. Работы проводятся под контролем Мосгорнаследия.

Уточняется, что панно не является объектом культурного наследия, но местные жители обратились с просьбой сохранить мозаику.

— Несмотря на то что мозаика на фасаде НИИДАР является достаточно традиционной и типовой для советского времени, она дорога жителям и уже стала своеобразным символом района. Поэтому было принято решение сохранить панно, — отметил Емельянов.

Старое здание НИИДАР расположено по адресу улица 1-я Бухвостова, дом 12/11, корпус 53, и представляет собой образец типовой советской архитектуры. Панно было создано в 1970-х годах. Мозаика составлена из разноцветной смальты и натурального камня. Длина полотна — 25 метров, высота — 6,5 метра. Автор работы неизвестен, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого начальник инспекции по надзору в области государственной охраны объектов культурного наследия Департамента культурного наследия Москвы Сергей Добрянин рассказал о работе в охране памятников архитектуры Москвы. По его словам, множество объектов культурного наследия находятся в частной собственности, и поэтому за их состояние отвечают владельцы. Так как не все собственники готовы обслуживать и реставрировать памятник, необходимо проводить надзорные мероприятия.

Читайте также:
Алексей Емельянов Мосгорнаследие Реставрация
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте