Мозаичное панно на фасаде НИИДАР отреставрируют в Москве

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, 1-я улица Бухвостова, 12/11к53 Карта всех событий

По просьбам местных жителей будет сохранено и отреставрировано мозаичное панно на фасаде старого здания Научно-исследовательского института дальней радиосвязи (НИИДАР). Об этом рассказал руководитель городского департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, специалисты готовят панно к демонтажу и реставрации. Они проводят фотофиксацию и маркировку блоков мозаики, а также приступают к демонтажу. Работы проводятся под контролем Мосгорнаследия.

Уточняется, что панно не является объектом культурного наследия, но местные жители обратились с просьбой сохранить мозаику.

— Несмотря на то что мозаика на фасаде НИИДАР является достаточно традиционной и типовой для советского времени, она дорога жителям и уже стала своеобразным символом района. Поэтому было принято решение сохранить панно, — отметил Емельянов.

Старое здание НИИДАР расположено по адресу улица 1-я Бухвостова, дом 12/11, корпус 53, и представляет собой образец типовой советской архитектуры. Панно было создано в 1970-х годах. Мозаика составлена из разноцветной смальты и натурального камня. Длина полотна — 25 метров, высота — 6,5 метра. Автор работы неизвестен, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого начальник инспекции по надзору в области государственной охраны объектов культурного наследия Департамента культурного наследия Москвы Сергей Добрянин рассказал о работе в охране памятников архитектуры Москвы. По его словам, множество объектов культурного наследия находятся в частной собственности, и поэтому за их состояние отвечают владельцы. Так как не все собственники готовы обслуживать и реставрировать памятник, необходимо проводить надзорные мероприятия.