В Москве в три раза снизилось количество нарушений при демонтаже летних кафе

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Количество нарушений сроков демонтажа летних кафе в 2021 году снизилось в три раза. Об этом сообщил начальник Государственной инспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Сезон работы летних кафе завершился в Москве 1 ноября. В течение двух недель с этой даты предприниматели должны были демонтировать конструкции и за своевременностью этого процесса следит Госинспекция по недвижимости.

— Несмотря на то, что контрольные мероприятия ведомства еще не завершены, уже сейчас наблюдается положительная динамика. Количество не демонтированных кафе по состоянию на 20 ноября снизилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: с 48 в прошлом до 16 в текущем году. О росте числа добросовестных предпринимателей также свидетельствует сокращение нарушений при размещении летних кафе. Если в прошлом году по итогам сезона было выявлено 331 нарушение, связанное с превышением площади или размещением вне городской схемы, то в этом — 258. Таким образом, в этом году количество выявленных нарушений снизилось практически на 30 процентов по сравнению с 2020 годом, — отметил глава Госинспекции.

Контрольные мероприятия Госинспекции по недвижимости продолжатся до тех пор, пока все площадки на территории города не будут освобождены от летних кафе. В случае нарушения сроков разбора сезонных конструкций они подлежат принудительному демонтажу. Также допустившим нарушения рестораторам придется заплатить штраф, который достигает 100 тысяч рублей.

Исключение составляют заведения, которым при наличии индивидуального проекта разрешено оставить летние конструкции на зимний период. Решение о сохранении принимаются на Межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка при правительстве Москвы. Помимо полученного согласования и наличия индивидуального проекта, для сохранения летнего кафе требуется соблюдение еще двух условий: уборка от снега и наледи в зимний период и обязательное прекращение эксплуатации веранды на холодное время года. В настоящее время в столице согласованы 15 таких заведений.

Обратиться за консультацией по вопросам размещения и демонтажа сезонных веранд можно по телефону 8 (925) 753-11-37 или по электронному адресу ikc_gin@mos.ru.