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Врач объяснила, как подготовить организм к холодам

Полина Долганова

Общество
Врач объяснила, как подготовить организм к холодам
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Терапевт Татьяна Романенко назвала способы подготовки организма к холодному времени года.

По ее словам, при низкой температуре воздуха тепло в человеческом организме перераспределяется: оно остается в жизненно важных органах, «игнорируя» при этом руки и ноги. Чтобы справиться с холодами и не мерзнуть, рекомендуется тренировать свое тело.

— Мы должны повышать толерантность к холоду и тренировать холодовые рецепторы. Для этого необязательно бросаться в прорубь, просто периодически можно устраивать организму минимальное охлаждение: снижаем температуру в комнате, — сказала врач.

По словам Романенко, в качестве тренировки человек может попрактиковать сон при температуре от 18 до 22 градусов. Кроме того, умываться и принимать душ можно с холодной водой. Также можно вспомнить о прогулках на свежем воздухе. При этом надевать слишком теплую одежду для похода на улицу не рекомендуется: носить нужно то, что не позволит замерзнуть, но даст возможность сохранять физическую активность.

— Если вы одеты не по погоде, вы никогда не привыкнете к холоду. Если становится жарко, риск переохлаждения увеличивается в разы, — уточняет терапевт.

Специалист подытожила, что во время прогулок конечности не должны мерзнуть, а режим сна и питания зимой должен быть сбалансированным, передает Sputnik.

Одежда не по погоде, а именно голые щиколотки в мороз, могут стать причиной возникновения различных заболеваний и тяжелых проблем со здоровьем. О том, чем может обернуться дань моде в холодное время года, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-терапевт клиники «РЖД-Медицина» в Саратове Марина Кутина. По ее словам, ноги должны всегда находиться в тепле, ведь все заболевания начинаются с замерших ног. Переохлаждение приводит к нарушению лимфооттока в ногах, снижает иммунитет, создает риск появления заболеваний.

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