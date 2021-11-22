Москва обеспечила недвижимостью около 800 некоммерческих организаций

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

С 2011 года Москва обеспечила более 800 некоммерческих организаций (НКО) недвижимостью. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, площадь для работы получали благотворительные фонды и организации, оказывающие поддержку людям в трудной жизненной ситуации. Кроме того, Москва предоставила недвижимость организациям, работающим в сферах образования и просвещения, здравоохранения, культуры и искусства, физической культуры и спорта, патриотического воспитания.

Отмечается, что Москва оказывает НКО всестороннюю поддержку, в том числе материальную и имущественную.

— С 2010 по 2021 год департамент городского имущества предоставил этим организациям 794 объекта нежилого фонда общей площадью 302,2 тысячи квадратных метров, — передает слова Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что только в этом году НКО сферы социальной поддержки, благотворительности, культуры, просвещения и здравоохранения получили от города в пользование 14 объектов недвижимости общей площадью 18,1 тысячи квадратных метров.

До этого сообщалось, что Сеть столичных коворкинг-центров проводит для некоммерческих организаций образовательную программу «НКО Лаб». На занятиях сотрудники НКО разбирают сложные правовые кейсы, а также учатся реализовывать свою деятельность более эффективно. С начала 2021 года обучение в лаборатории прошли свыше шести тысяч человек.