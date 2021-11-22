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Блогер Манукян назвал возможную причину тяжелого эмоционального состояния Бузовой

Ирина Игнатенко

Общество
Блогер Манукян назвал возможную причину тяжелого эмоционального состояния Бузовой
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Блогер и журналист Вадим Манукян предположил, что излишняя эмоциональность Ольги Бузовой могла привести ее к подавленному состоянию и выгоранию. Он отметил, что в семье актрисы и певицы многие склонны к яркому проявлению чувств и эмоций.

— И бабушка, и мама, и сама Ольга не скрывают своих эмоций. Если грустно — плачут, а если весело — смеются. Вот такая особенность у семьи Бузовых по женской линии. Возможно, именно эта эмоциональность по семейной линии ей так мешает и даже истощает, — отметил он в комментарии ФАН.

Блогер полагает, что это временное состояние. Ольга сможет справиться с трудностями.

Накануне стало известно, что у певицы Ольги Бузовой появились проблемы со здоровьем. Бузова сообщила, что часто плачет по ночам, у нее появилась хроническая усталость, она нуждается в перезагрузке. Ольга отметила, что профессиональная деятельность оказала негативное влияние на ее здоровье и состояние в целом, из-за чего ей приходится «мотаться по врачам».

До этого стало известно, что спектакль с участием Бузовой сняли с репертуара МХАТа.

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