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«Плавали пол и потолок»: Ирина Понаровская рассказала о тяжелой болезни

Анна Михалюк

Общество
«Плавали пол и потолок»: Ирина Понаровская рассказала о тяжелой болезни
Фото: Youtube / А поговорить?

68-летняя Ирина Понаровская рассказал о том, как перенесла тяжелую болезнь и что ей помогло восстановиться.

Певица отмечает, что богатырским здоровьем не отличалась никогда. С 25 лет у нее начались серьезные проблемы с почками: в 1979 году она пережила клиническую смерть. По ее словам, это произошло из-за борьбы за красоту.

— Я худела, делала это неправильно. Никто не знал, как правильно, любыми способами это делала. Я от рождения пухляш: в 13 лет весила 78 килограммов. Я недоедала, недопивала и много работала, и случился почечный коллапс, — рассказала артистка в интервью для YouTube-канала «А поговорить?».

Намного позже Понаровская пережила микроинсульт. Все случилось в вагоне поезда, на котором певица вместе со своим сыном и собакой ехала в Эстонию.

— Отправной точкой стало то, что меня просто не пускали с собакой в купе. Я должна была уехать в Эстонию, но мы решили вопрос: сын выкупил все купе и поехал со мной. И в поезде я потеряла ориентацию: купе все крутит. Я говорю: «Сыночек, а почему мне кажется, что поезд едет и ложится набок?». И с вокзала мы поехали в больницу. В Эстонии меня отправили на МРТ, под капельницу и в больницу, — рассказала певица.

По ее словам, острый период длился 10 дней, а после ей стало лучше, но передвигаться самостоятельно она еще не могла.

— Начало все устаканиваться: потолок с полом, стены не плавали уже. Но все-таки ходунки мне из больницы дали. Кружилось так, что боялась упасть, — поделилась артистка.

Восстанавливаться после микроинсульта Ирина Понаровская предпочла при помощи иглотерапии: полное выздоровление заняло около двух лет.

Ранее приемная дочь Ирины Понаровской рассказа об отношениях со звездной матерью.

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