Кинофестиваль «Лучезарный ангел» откроется в Музее Победы

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы с 23 по 30 ноября приглашает жителей и гостей столицы на показы Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный Ангел».

Зрителям представят 156 кинолент из двенадцати стран. Из них в конкурсную программу вошли 90 картин. Лучшие фильмы будут выбраны в четырех номинациях: полнометражное игровое кино, документальное кино, короткометражное кино, анимация.

В текущем году в рамках фестиваля состоится конкурс сценариев «Доброе кино». На отборочный этап конкурса было подано 147 заявок, из них 65 — дебютные работы. Свои заявки прислали представители России, Белоруссии, Узбекистана, Украины. Эксперты для участия в конкурсе определили 14 сценариев, из них три дебютные.

Откроется фестиваль лентой режиссера Анны Чернаковой «Про Лелю и Миньку», в основу которой лег сборник автобиографических рассказов Михаила Зощенко. Одним из авторов сценария, а также художником киноленты выступил заслуженный художник РСФСР, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Александр Адабашьян. Фильм посвящен истории выросших брата и сестры — Лели и Миньки.

В дни работы кинофорума вниманию гостей будут предложены тематические встречи и специальные показы. Одним из ярких событий станет вечер памяти музыканта, артиста Петра Мамонова с участием кинорежиссера Павла Лунгина.

Юные зрители приглашаются на образовательные и творческие мероприятия.

Участие в мероприятиях по бесплатным пригласительным билетам, сообщается на сайте фестиваля.