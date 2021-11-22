Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Экс-президента Армении Саргсяна вызвали на допрос в антикоррупционный комитет

Полина Долганова

В мире
Экс-президента Армении Саргсяна вызвали на допрос в антикоррупционный комитет
Фото: Скриншот видео Первого канала

Бывшего президента Армении Сержа Саргсяна вызвали на допрос в антикоррупционный комитет. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщил его адвокат Амрам Макинян.

По его словам, Саргсян приедет на допрос в качестве обвиняемого.

— Только что получил оповещение от начальника управления антикоррупционного комитета Мушегяна, что второй президент Армении Серж Саргсян вызван на допрос в качестве обвиняемого. Весь комизм ситуации состоит в том, что в течение трех с половиной лет после изучения показаний Сильвы (Амбарцумян — прим. «ВМ») сегодня решили, что она дала взятку и Сержу Саргсяну, — написал адвокат на своей странице в Facebook.

Макинян напомнил, что бывшего главу Армении допрашивали по делу о взяточничестве еще два года назад. Тогда он проходил по делу в качестве свидетеля.

Амбарцумян фигурирует и в другом деле, по которому проходит еще один экс-глава страны Роберт Кочарян. Предпринимательница обвинила бывшего президента в использовании должностных полномочий. При этом, по версии следствия, сама бизнесвумен передала Кочаряну взятку в размере около 3 миллионов долларов.

Уголовное преследование в отношении Кочаряна прекратилось в начале апреля 2021 года. При этом мера наказания в виде залога в размере более 4 миллионов долларов осталась неизменной.

28 июля 2018 года суд арестовал экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Он был президентом Республики Армения с 1998 по 2008 год.

Читайте также:
Суды Армения взятка
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте