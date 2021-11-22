Экс-президента Армении Саргсяна вызвали на допрос в антикоррупционный комитет

Фото: Скриншот видео Первого канала

Бывшего президента Армении Сержа Саргсяна вызвали на допрос в антикоррупционный комитет. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщил его адвокат Амрам Макинян.

По его словам, Саргсян приедет на допрос в качестве обвиняемого.

— Только что получил оповещение от начальника управления антикоррупционного комитета Мушегяна, что второй президент Армении Серж Саргсян вызван на допрос в качестве обвиняемого. Весь комизм ситуации состоит в том, что в течение трех с половиной лет после изучения показаний Сильвы (Амбарцумян — прим. «ВМ») сегодня решили, что она дала взятку и Сержу Саргсяну, — написал адвокат на своей странице в Facebook.

Макинян напомнил, что бывшего главу Армении допрашивали по делу о взяточничестве еще два года назад. Тогда он проходил по делу в качестве свидетеля.

Амбарцумян фигурирует и в другом деле, по которому проходит еще один экс-глава страны Роберт Кочарян. Предпринимательница обвинила бывшего президента в использовании должностных полномочий. При этом, по версии следствия, сама бизнесвумен передала Кочаряну взятку в размере около 3 миллионов долларов.

Уголовное преследование в отношении Кочаряна прекратилось в начале апреля 2021 года. При этом мера наказания в виде залога в размере более 4 миллионов долларов осталась неизменной.

28 июля 2018 года суд арестовал экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Он был президентом Республики Армения с 1998 по 2008 год.