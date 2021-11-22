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Новый кинотеатр может появиться в столичном районе Бирюлево Восточное

Евгений Белоусов

Город
Новый кинотеатр может появиться в столичном районе Бирюлево Восточное
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
улица Бирюлевская, владение 51, корпус 1. Карта всех событий

За проект реконструкции торгового центра с кинотеатром и фуд-кортом в Бирюлеве Восточном проголосуют на платформе «Активный гражданин». Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Согласно проекту, будет реконструирован уже существующий торговый центр. К нему надстроят четвертый надземный этаж, в котором разместятся кинотеатр, фуд-корт, развлекательная и игровая зоны.

Будущий объект находится по адресу улица Бирюлевская, владение 51, корпус 1.

Отмечается, что жители района ранее жаловались на небольшое количество в Бирюлеве Восточном досугово-развлекательных объектов.

— Благодаря реализации данного проекта в районе появится точка притяжения для проведения досуга и встреч с друзьями, — заключила Княжевская.

Голосование на «Активном гражданине» продлится до 30 ноября.

До этого Княжевская сообщила, что проект строительства инновационного многофункционального комплекса в столичном районе Аэропорт выставили на общественные обсуждения. Комплекс общей площадью около 20 тысяч квадратных метров расположится недалеко от станции второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) Красный Балтиец.

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