Народный календарь. Как 23 ноября помириться тем, кто в ссоре
В этот день Православная церковь почитает память шести апостолов. В их число входят Ераст и Родион. Если на Ераста и Родиона угостить человека, с которым вы сейчас в ссоре, освященным хлебом, то скоро ваши отношения наладятся.
В этот день лучше отложить дальние поездки на потом. 23 ноября было принято помогать нищим и странникам. Им давали еду и делились одеждой. Верили, что нищие ближе находятся к богу и через них Господь лучше услышит молитву и поможет.
Приметы погоды:
Ветреная погода — к похолоданию и метели.
Увидеть вечером иней — к сильному снегопаду.
Если на дороге грязь, то зима будет морозной.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Александр, Денис, Константин, Борис, Михаил, Орест, Георгий, Ольга, Анна, Алексей.