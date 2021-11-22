Народный календарь. Как 23 ноября помириться тем, кто в ссоре

Фото: pexels.com

В этот день Православная церковь почитает память шести апостолов. В их число входят Ераст и Родион. Если на Ераста и Родиона угостить человека, с которым вы сейчас в ссоре, освященным хлебом, то скоро ваши отношения наладятся.

В этот день лучше отложить дальние поездки на потом. 23 ноября было принято помогать нищим и странникам. Им давали еду и делились одеждой. Верили, что нищие ближе находятся к богу и через них Господь лучше услышит молитву и поможет.

Приметы погоды:

Ветреная погода — к похолоданию и метели.

Увидеть вечером иней — к сильному снегопаду.

Если на дороге грязь, то зима будет морозной.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как наладить испорченные отношения 23 ноября

Именины отмечают: Александр, Денис, Константин, Борис, Михаил, Орест, Георгий, Ольга, Анна, Алексей.