Аналитик назвал причины падения цен на нефть

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Падение цен на нефть может продержаться в течение одного–двух месяцев, когда пройдет очередная волна пандемии в Европе. После этого спрос на сырье может вырасти, что станет стимулом для увеличения котировок. Об этом сообщил аналитик Артем Деев.

В настоящее время, по словам эксперта, для снижения цен на нефть есть несколько причин.

— Во-первых, в Европе, очевидно, начинается новая волна пандемии: Австрия объявила национальный локдаун, Германия и другие страны сохраняют и ужесточают ряд ограничений на передвижение граждан. Эти события гарантированно могут снизить спрос на нефть в ЕС, что и отражается на ценах, — пояснил он в комментарии ФАН.

Вторая причина — это намерение США и других стран использовать стратегические запасы сырья, чтобы снизить рост стоимости топлива. Он добавил, что если, кроме КНР и Японии, к США присоединится Южная Корея, это будет означать долговременный тренд на снижение нефтяных цен.

Мировые цены на нефть продолжают снижаться. Так, 22 ноября стоимость марки Brent опускалась ниже 78 долларов за баррель впервые с начала октября. Январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 0,69 процента, до 77,93 доллара за баррель. Январские фьючерсы на WTI опускались в цене на 0,56 процента, до 75,19 доллара за баррель, передает Взгляд.ру.

До этого в «Роснефти» допустили резкий рост стоимости нефти в 2022 году.