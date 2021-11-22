Московская школа экспортера подготовила бесплатные вебинары и конференции

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Московская школа экспортера проведет курс вебинаров и конференций в режиме онлайн с 23 ноября до конца декабря. Об этом сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Вебинары и конференции будут посвящены юридическим, налоговым и логистическим аспектам экспортной деятельности. Кроме того, участников будет ждать встреча с торговым представителем России в Польше. Отмечается, что обучение полностью бесплатное, для участия необходимо заранее пройти регистрацию.

— На вебинарах и конференциях, организованных Московской школой экспортера, преподаватели и эксперты международного уровня не только поделятся теоретическими знаниями, но и детально разберут особенности ведения внешнеэкономической деятельности на примерах успешных практических кейсов, — отметил Фурсин.

Всего школой запланировано шесть мероприятий, в числе которых онлайн-встреча с торговым представителем. Так, например, 24 ноября в 11:00 состоится онлайн-конференция «Экспорт в страны DACH. Возможности для московских экспортеров», на которой слушателям расскажут, как выйти на рынки стран DACH и повысить там свои продажи.

Подробнее ознакомиться с расписанием и информацией о каждом вебинаре можно на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно на московском портале для малого бизнеса mbm.mos.ru запустилось многоуровневое обучение для предпринимателей, в рамках которого москвичи досконально разбираются в вопросах цифровизации. Об этом во вторник, 16 ноября, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина. Обучение началось 17 ноября с онлайн-форума «Цифровизация бизнеса: запуск, развитие, трансформация».