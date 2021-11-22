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Число пользователей портала «Добродел» превысило два миллиона человек

Ирина Игнатенко

Общество
Число пользователей портала «Добродел» превысило два миллиона человек
Фото: Pexels

Общее число пользователей портала «Добродел» уже превысило два миллиона человек, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Портал начал работу в 2015 году по поручению губернатора.

— Цифровой формат позволяет пользователям в любое время сообщать о проблеме, а органам власти — находиться в постоянном диалоге с жителями и оперативно реагировать на их запросы, — рассказал глава подмосковного Министерства госуправления, ИТ и связи Максим Рымар.

В настоящее время доступно 710 подкатегорий для вопросов и обращений граждан.

Число пользователей мобильного приложения сервиса достигло 700 тысяч граждан.

Всего с момента запуска сайта было решено 2,3 миллиона проблем. Чаще всего жители области жаловались на состояние дорог и дворовых площадок, указывали на необходимость вывоза мусора.

Помимо жалоб жители Подмосковья могут отправить свои предложения по развитию городов.

До этого сообщалось, что более 60 миллиардов рублей выделят на строительство и ремонт дорог в Подмосковье. В регионе сдадут первые участки трассы М12 Москва — Казань, которая пройдет через шесть городских округов Подмосковья, и завершат первый этап северного обхода Лобни.

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