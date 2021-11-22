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Мосприрода пригласила на бесплатные мероприятия ко Дню матери

Ольга Маркова

Развлечения
Мосприрода пригласила на бесплатные мероприятия ко Дню матери
Фото: АГН Москва / Пресс-служба Московского зоопарка
Проспект мира, дом 119, строение 29 Карта всех событий

Мосприрода до 28 ноября приглашает жителей и гостей столицы принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к Дню матери. В программе викторины, мастер-классы, лекции и тематические занятия.

Во вторник, 23 ноября, в экоклассе в Куркине пройдет занятие кружка «Юные натуралисты», где посетители познакомятся с тем, как устроена семья у разных животных. На следующий день в ПИП «Кузьминки-Люблино» в честь Дня матери пройдет занятие с мастер-классом кружка «Эко-почемучки».

В четверг, 25 ноября, в Российской государственной детской библиотеке можно принять участие в занятии «Материнская забота — необходимая основа будущей самостоятельности у животных», а в экоклассе в Куркине — в мастер-классе «Подарок лучшей маме».

Несколько мероприятий 26 ноября пройдут в экоцентре «Цветоводство» и природно-историческом парке «Москворецкий». Так, в экоцентре можно проявить свои творческие способности в мастер-классе по скрапбукингу «Открытка для мамы» и интеллектуальные знания в викторине «Такие разные мамы». А в парке пройдут мастер-класс «Маму поздравляю!» и викторина «Мама и малыши».

Завершатся праздничные мероприятия 28 ноября мастер-классом по изготовлению открытки «День матери» в экоцентре «Скворечник», мастер-классом «Подарок маме» в экоцентре «Битцевский лес» и тематическим занятием «Мамы и малыши в животном мире» в экоцентре «Конный двор».

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте Мосприроды.

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