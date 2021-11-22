Крупный жилой комплекс построят в столице на улице Тагильской

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Метрогородок, улица Тагильская, владение 4. Карта всех событий

Масштабный жилой комплекс планируют построить в Метрогородке. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Комплекс планируют построить по адресу Метрогородок, улица Тагильская, владение 4.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, проект застройки с двумя многосекционными корпусами уже одобрен Москомархитектурой.

— В составе комплекса будет два корпуса, состоящих из шести и семи секций, объединенных стилобатом. Каждая из них выполнена с учетом единого дизайн-кода, но с применением разных по цвету и фактуре материалов. Среди них бетонная плитка, фиброцементные панели и керамогранитные панели и штукатурка, — отметил Кузнецов.

Уточняется, что общая площадь комплекса составит около 88 тысяч квадратных метров. Высота разных секций варьируется от 9 до 25 этажей. Кроме того, комплекс будет оборудован подземным паркингом, кафе, детским садом и коммерческими помещениями. А сами корпуса образуют замкнутые благоустроенные дворы, в которые можно будет попасть с улицы через сквозные арки.

До этого, 18 ноября, Кузнецов сообщил, что проект возведения шести жилых домов в пойме реки Раменки был согласован Москомархитектурой. По его словам, облик каждого из зданий будет уникальным. Для каждого из корпусов был подобран свой материал облицовки. Здания от 12 до 14 этажей появятся на пересечении улицы Минской с Киевским направлением МЖД в пойме реки Раменки.