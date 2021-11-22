Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Премьера итальянского шоу «Вечер в Сан-Ремо» пройдет 5 декабря

Василий Плиткин

Общество
Премьера итальянского шоу «Вечер в Сан-Ремо» пройдет 5 декабря
Фото: Валентин Монастырский / Пресс-служба проекта

В концертном зале «Мир» 5 декабря состоится премьера большого итальянского шоу «Вечер в Сан-Ремо».

Это уникальное, продуманное до мелочей шоу европейского уровня, созданное талантливой командой постановщиков и представленное мультиязычным коллективом Elena et les garçons.

Гостей концерта ждет расширенный музыкальный состав, сочетание музыки и визуальных эффектов, современное прочтение любимой итальянской эстрады, уникальная программа, музыкальные сюрпризы и, конечно, полное погружение в итальянскую музыкальную культуру.

Elena et les garçons — известный мультиязычный проект, завоевавший внимание широкой аудитории благодаря необычному репертуару, состоящему из хитов, эстрадной классики и джаза на семи языках в новом авторском прочтении. Одно из основных преимуществ команды в том, что ее создатель и солистка Елена Липаева родилась и выросла в Европе и с детства изучала языки. Певица прекрасно говорит на итальянском, французском, английском, испанском, немецком, русском и грузинском языках, и именно необычная мультиязычная программа является главной визитной карточкой коллектива.

В преддверии события Липаева ответила на несколько вопросов.

— Елена, расскажите о предстоящей премьере. Почему именно итальянский язык и что интересного ждет зрителей?

— В репертуаре группы всегда были песни на итальянском языке. Я много лет изучала его и хорошо знаю, поэтому это одно из наших ключевых направлений работы. Но сейчас мы оформляем эту программу в большое шоу для концертных залов, работаем над сценографией, визуальными эффектами и другими деталями. В результате 5 декабря в концертном зале «Мир» мы совместно с командой Roofevents (организаторами концертов, с которыми мы давно и плодотворно сотрудничаем по другим музыкальным направлениям) представим премьеру программы «Вечер в Сан-Ремо». Это будет яркое шоу, отличное от всех предыдущих. Те, кто видел наши прошлые премьеры, помнят, что они были довольно театральные, требующие внимательного прослушивания. А в этот раз мы решили сделать акцент на световое оформление, видеоряд, дать публике возможность петь и танцевать вместе с нами, чтобы мы все вместе могли отвлечься от накопившихся за последнее время негативных эмоций и грустных мыслей.

— Этот концерт вы играете в необычном, расширенном составе музыкантов?

— Да, мы редко делали концерты в таком формате. Большую часть концертов мы исполняем основным составом музыкантов, состоящим из пяти человек: Андрей Марухин — на клавишах, Александр Кучин — на гитаре, Михаил Луцков — на бас-гитаре, Валерий Дедов — на барабанах и я — вокал. Большие премьеры мы чаще играем с полноценным оркестром. Но на концерте 5 декабря на сцене будет расширенный состав из восьми человек. К нам присоединятся наши коллеги, с которыми мы выступаем реже, но каждый раз с большим удовольствием: духовая секция в лице Михаила Бручеева на трубе, Константин Чоботок на тенор-саксофоне и Денис Мельников на альт-саксофоне. Нам показалось, что для итальянской эстрады этот состав подойдет как нельзя лучше. Он, с одной стороны, внесет нужное настроение, с другой, придаст свежее звучание известным композициям и сделает программу ярче.

— Из каких песен будет состоять музыкальная программа?

— В программу вошли хиты итальянской эстрады с середины XX века, когда только появился популярный до сих пор в Италии фестиваль итальянской песни в Сан-Ремо, до композиций современных исполнителей. Это и любимый во всем мире на протяжении многих десятилетий Адриано Челентано, и Ricchi e Poveri со своими неизменно позитивными хитами, популярный в Советском Союзе Рикардо Фольи, более современные NEK, Эрос Рамазотти и многие другие. Мы также хотим познакомить нашу публику с творчеством интересных молодых артистов, о которых наши зрители, возможно, еще не слышали, и готовим музыкальные сюрпризы. В общем, программа обещает быть действительно интересной.

— Помимо предстоящей премьеры, где еще можно будет послушать вас в ближайшее время?

— Уже через неделю после премьеры, 12 декабря, группу можно будет увидеть на более камерной сцене в клубе Игоря Бутмана с совершенно другой романтичной программой французского джаза. А следующие концерты будут уже в новом году — в январе мы планируем выступления с необычной новогодней программой на разных языках.

Шоу Концерты
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте