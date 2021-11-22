Премьера итальянского шоу «Вечер в Сан-Ремо» пройдет 5 декабря

Фото: Валентин Монастырский / Пресс-служба проекта

В концертном зале «Мир» 5 декабря состоится премьера большого итальянского шоу «Вечер в Сан-Ремо».

Это уникальное, продуманное до мелочей шоу европейского уровня, созданное талантливой командой постановщиков и представленное мультиязычным коллективом Elena et les garçons.

Гостей концерта ждет расширенный музыкальный состав, сочетание музыки и визуальных эффектов, современное прочтение любимой итальянской эстрады, уникальная программа, музыкальные сюрпризы и, конечно, полное погружение в итальянскую музыкальную культуру.

Elena et les garçons — известный мультиязычный проект, завоевавший внимание широкой аудитории благодаря необычному репертуару, состоящему из хитов, эстрадной классики и джаза на семи языках в новом авторском прочтении. Одно из основных преимуществ команды в том, что ее создатель и солистка Елена Липаева родилась и выросла в Европе и с детства изучала языки. Певица прекрасно говорит на итальянском, французском, английском, испанском, немецком, русском и грузинском языках, и именно необычная мультиязычная программа является главной визитной карточкой коллектива.

В преддверии события Липаева ответила на несколько вопросов.

— Елена, расскажите о предстоящей премьере. Почему именно итальянский язык и что интересного ждет зрителей?

— В репертуаре группы всегда были песни на итальянском языке. Я много лет изучала его и хорошо знаю, поэтому это одно из наших ключевых направлений работы. Но сейчас мы оформляем эту программу в большое шоу для концертных залов, работаем над сценографией, визуальными эффектами и другими деталями. В результате 5 декабря в концертном зале «Мир» мы совместно с командой Roofevents (организаторами концертов, с которыми мы давно и плодотворно сотрудничаем по другим музыкальным направлениям) представим премьеру программы «Вечер в Сан-Ремо». Это будет яркое шоу, отличное от всех предыдущих. Те, кто видел наши прошлые премьеры, помнят, что они были довольно театральные, требующие внимательного прослушивания. А в этот раз мы решили сделать акцент на световое оформление, видеоряд, дать публике возможность петь и танцевать вместе с нами, чтобы мы все вместе могли отвлечься от накопившихся за последнее время негативных эмоций и грустных мыслей.

— Этот концерт вы играете в необычном, расширенном составе музыкантов?

— Да, мы редко делали концерты в таком формате. Большую часть концертов мы исполняем основным составом музыкантов, состоящим из пяти человек: Андрей Марухин — на клавишах, Александр Кучин — на гитаре, Михаил Луцков — на бас-гитаре, Валерий Дедов — на барабанах и я — вокал. Большие премьеры мы чаще играем с полноценным оркестром. Но на концерте 5 декабря на сцене будет расширенный состав из восьми человек. К нам присоединятся наши коллеги, с которыми мы выступаем реже, но каждый раз с большим удовольствием: духовая секция в лице Михаила Бручеева на трубе, Константин Чоботок на тенор-саксофоне и Денис Мельников на альт-саксофоне. Нам показалось, что для итальянской эстрады этот состав подойдет как нельзя лучше. Он, с одной стороны, внесет нужное настроение, с другой, придаст свежее звучание известным композициям и сделает программу ярче.

— Из каких песен будет состоять музыкальная программа?

— В программу вошли хиты итальянской эстрады с середины XX века, когда только появился популярный до сих пор в Италии фестиваль итальянской песни в Сан-Ремо, до композиций современных исполнителей. Это и любимый во всем мире на протяжении многих десятилетий Адриано Челентано, и Ricchi e Poveri со своими неизменно позитивными хитами, популярный в Советском Союзе Рикардо Фольи, более современные NEK, Эрос Рамазотти и многие другие. Мы также хотим познакомить нашу публику с творчеством интересных молодых артистов, о которых наши зрители, возможно, еще не слышали, и готовим музыкальные сюрпризы. В общем, программа обещает быть действительно интересной.

— Помимо предстоящей премьеры, где еще можно будет послушать вас в ближайшее время?

— Уже через неделю после премьеры, 12 декабря, группу можно будет увидеть на более камерной сцене в клубе Игоря Бутмана с совершенно другой романтичной программой французского джаза. А следующие концерты будут уже в новом году — в январе мы планируем выступления с необычной новогодней программой на разных языках.