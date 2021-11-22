Астролог Павел Глоба перечислил шесть знаков зодиака, которых ждет удача в 2022 году

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Популярный астролог Павел Глоба рассказал о шести знаках зодиакального круга, представителей которых ждет успешный следующий год.

Овнов в предстоящем году ожидают неожиданные приключения и приятные события. Такие люди смогут переосмыслить свою жизнь и выбрать новый вектор личностного развития.

Открытие бизнеса и карьерный рост сулят Близнецам, а семейную идиллию и любовь — Девам.

Весам астролог посетовал почаще проявлять инициативу и брать все в свои руки. Упорство и азарт впоследствии принесут свои плоды.

— Настойчивые и целеустремленные Скорпионы смогут легко добиться продвижения по карьерной лестнице, — добавил Глоба.

Также в 2022 году успех ожидает Водолеев. Представители этого знака зодиака смогут добиться новых высот в профессии, пишет «МК».

Год Черного Водяного Тигра, который придет на смену Металлическому Быку в 2022-м, обещает большие перемены и стремительное развитие. Астропсихолог Иван Буркот составил рейтинг пяти знаков зодиакального круга, которые обречены на успех в этот период.