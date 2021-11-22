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В АККОР озвучили, что поможет увеличить производство овощей в России

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
В АККОР озвучили, что поможет увеличить производство овощей в России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Создание кооперативных малых агрологистических центров на муниципальном уровне может стать одним из способов поддержки фермеров и увеличения объемов производства овощей и картофеля. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделилась вице-президент Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Ольга Башмачникова.

— Нужно также обязательно предоставлять поддержку на гектар для малых хозяйств, кто выращивает овощи и картофель. Вводить специальную поддержку для личных подсобных хозяйств, подращивать, объединять в кооператив или организовывать их совместную работу с опорным фермером, у которого есть техника. Существует немало направлений и мер государственного регулирования, которые позволили бы увеличить объемы производимой продукции в овощеводстве и картофелеводства именно в малых формах хозяйствования. Сегодня, к сожалению, небольшой процент хозяйств получает господдержку. Хорошо, если бы выделялись кредиты с льготной ставкой на создание малых агрологистических центров, принадлежащих фермерам и подворьям. Они будут созданы в рамках частного государственного партнерства. Если государство будет собственником, тогда все будут знать, что это гарантированный ресурс и им можно пользоваться, — высказалась эксперт.

По мнению Башмачниковой, развитие овощеводства и растениеводства тормозит и кадровая проблема. Достаточно перспективны семейные малые хозяйства, которые могут выполнять большее количество операций самостоятельно, заключила вице-президент АККОР.

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