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Мать Ольги Бузовой раскритиковала противников вакцинации

Ирина Игнатенко

Общество
Мать Ольги Бузовой раскритиковала противников вакцинации
Фото: Instagram/buzova86

Мать Ольги Бузовой Ирина Бузова, не так давно победившая ковид, раскритиковала противников вакцинации из-за их недоверия к специалистам.

Она отметила, что в этом вопросе необходимо полагаться на мнение профессионалов.

— Мне странно, почему слушают людей с, грубо говоря, училищным образованием и не слушают врачей, которые в этом разбираются. У меня, если возникают какие-то вопросы, я сразу же обращаюсь к специалистам. А у нас слушают всех, кого угодно, кроме профессионалов, — отметила она в комментарии Life.ru.

Также собеседница предложила антипрививочникам проходить лечение за свой счет. По ее мнению, государство не должно помогать таким людям.

Ирина Бузова отметила, что перенесла болезнь в легкой форме только благодаря вакцинации. При этом она добавила, что у нее наблюдается постковидный синдром, в частности, есть проблемы с давлением и небольшой кашель.

До этого Ирина Бузова высказалась об отмененных спектаклях во МХАТе. Как утверждает мать знаменитости, артисты постановки стали заложниками подковерных игр, развернувшихся в театре.

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