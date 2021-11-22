«Москва 24» вместе с сетью кофеен выпустила стаканчики дополненной реальности

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Телеканал «Москва 24» в партнерстве с «Правда кофе» дополнили реальность. С 22 ноября в сети кофеен можно будет не только выпить любимый напиток, но и погрузиться в море нового.

На стаканы будет нанесен QR код, который позволит с помощью технологии дополненной реальности (AR) увидеть обитателей моря на своем смартфоне.

Мария Михайлова, руководитель службы маркетинга, рекламы и PR «Москвы 24», рассказала, что в эпоху глобальной цифровизации и огромного количества информационного шума телеканал находится в постоянном поиске нового подхода к аудитории. По ее словам, коллаборация с сетью кофеен позволила не только удивить современностью идеи, но и сохранить ламповость, теплоту продукта.

— В эпоху пандемии возросла ценность ранее привычных вещей - путешествий, встреч с новыми людьми, общения с друзьями. Поэтому мы считаем важным помочь нашим гостям получать новые впечатления каждый день. Мы рады, что помимо вкусного кофе мы можем подарить еще и яркие эмоции, благодаря AR-технологиям - ассоциации с морем, по которому мы все скучаем в мегаполисе, — отметил Филипп Лейтес, основатель группы компаний.