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Спорткомплекс с бассейном возведут в столичном районе Москворечье-Сабурово

Виктория Сикерина

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Спорткомплекс с бассейном возведут в столичном районе Москворечье-Сабурово
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин
Россия, Москва, Южный административный округ, район Москворечье-Сабурово Карта всех событий

Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном и тренажерным залом начали в районе Москворечье-Сабурово. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в понедельник, 22 ноября.

Он отметил, что площадь здания составит около 2,5 тысячи квадратных метров.

— Разрешение на производство работ было получено в феврале этого года, однако фактическое начало строительства откладывалось из-за необходимости освобождения участка от обременений, — заявил глава ведомства.

Сергей Левкин добавил, что в настоящий момент строители готовят площадку для возведения спортивного центра. По проекту здесь предусмотрены бассейн, сауна, игровые комнаты для детей, спа-зона, универсальные залы для спорта и кафе.

Руководитель департамента заключил, что ввод здания в эксплуатацию запланировали на 2023 год, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого Сергей Левкин рассказал, что строительство трехэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса стартовало в районе Крюково в Зеленограде. Объект начал возводить частный застройщик.

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