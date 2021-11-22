«В адекватном состоянии и не теряет связь с реальностью»: зачем психологи ходят к психологам

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Ежегодно 22 ноября в России и мире отмечают День психолога. Люди этой профессии не только регулярно помогают другим, но и сами вынуждены периодически обращаться за психологической помощью. Зачем психологи ходят к своим коллегам и с какими проблемами сталкиваются, «Вечерней Москве» рассказал психолог, писатель и предприниматель Михаил Христосенко.

— Психологи глобально не приходят с проблемами к психологам. Одному специалисту нужен другой, скорее, как супервизор. Это более компетентный человек, который удостоверяет, что с психологом все в порядке, он «в адекватном состоянии и не теряет связи с реальностью». Это как плановое ТО по сути. Поэтому у каждого психолога должен быть свой супервизор. В противном случае качество работы специалиста может резко снизиться. Психолог тоже человек, и у него также могут быть психологические проблемы. Если над ним нет более опытного старшего специалиста, который проверяет его адекватность и корректность в работе, то такого эксперта нельзя «выпускать на линию», — высказался собеседник «ВМ».

Среди главных запросов на таких приемах у «супервизоров» Михаил Христосенко назвал проблемы с взаимоотношениями, деньгами и реализацией. По его словам, большое количество психологов в России помогают своим клиентам решать финансовые проблемы, а сами получают не много. Большая часть этих специалистов, добавил эксперт, «испытывают серьезные проблемы относительно нехватки клиентов и денег». Причиной тому служит низкий средний чек за услуги — 500–1500 рублей в час.

— У любого психолога должен быть свой психолог, потому что устройство мозга специалиста такое же, как и любого другого человека. К тому же, у каждого есть своя картина мира, сформированная детством, окружением, воспитанием и ситуациями. Ее можно ассоциировать с неким фильтром, призмой или стеклышком, через которое человек смотрит на мир. Исходя из этого, специалист что-то видит, а что-то нет. Поэтому, когда клиент приходит к психологу, его суть состоит в том, чтобы помочь своему посетителю подняться над его проблемой и посмотреть на ситуацию выше, — добавил психолог.

Также специалист отметил, что каждый человек живет в окружении собственных установок и шаблонов. Это своего рода ограничитель, находясь в котором, он видит определенные возможности конкретных людей, но не способен проанализировать собственные проблемы. Если психолог не имеет взгляда со стороны на себя и свои убеждения, он продолжает сам смотреть на реальность сквозь искаженную призму своих внутренних убеждений, предупредил Михаил Христосенко. Как итог — в работе с клиентами такой психолог будет навязывать свою точку зрения, личные комплексы и не будет до конца объективным в инструментах и словах, заключил собеседник «ВМ».