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Украина запретила въезд Шуфутинскому с туром из-за посещения Крыма

Иван Юминов

Политика
Украина запретила въезд Шуфутинскому с туром из-за посещения Крыма
Фото: «Москва 24» / Антон Вылегжанин

Украина осведомлена о «незаконном» посещении Крыма певцом Михаилом Шуфутинским и будет действовать согласно закону при его попытке въезда в страну. Об этом заявил пресс-секретарь пограничной службы Украины Андрей Демченко в понедельник, 22 ноября.

— Ежедневно государственная пограничная служба продолжает работу в отношении лиц, незаконно посещавших временно оккупированные территории. Информацию мы собираем как из открытых источников, так и всеми имеющимися способами, — рассказал представитель ведомства.

Правоохранители проводят проверку нахождения в Крыму иностранцев, когда те оказываются на границе. Относительно Шуфутинского имеется достаточно информации об этом в открытых источниках, приводит слова Демченко РИА Новости.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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