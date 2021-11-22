Около трех тысяч жителей столицы приняли участие в «Психолог-Fest-2021»

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В ведомстве отметили, что в этом году фестиваль прошел в дистанционном формате.

— В рамках фестиваля все желающие могли прослушать тематические лекции и стать участниками увлекательных мастер-классов. Мероприятие стартовало в преддверии Дня психолога, который отмечается в России 22 ноября. Это профессиональный праздник всех отечественных специалистов, работающих в сфере психологии, — заявили в пресс-службе.

Специалисты Московской службы психологической помощи населению организовали более полутора тысяч занятий в электронном режиме с начала 2021 года. Их посетили почти 130 тысяч москвичей, говорится в сообщении.

Концертный зал имени П. И. Чайковского 27 ноября приглашает жителей и гостей столицы на IX Международный фестиваль «Будущее джаза». На одной сцене Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана выступит с молодыми музыкантами.

Событие соберет на одной сцене перспективных музыкантов нового поколения, никогда прежде не игравших вместе. Этот проект уникален: именно здесь молодые музыканты творят историю современного джаза.