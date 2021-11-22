Женщина попыталась продать новорожденного сына в Москве за 100 тысяч рублей

Фото: СК РФ

Правоохранители пресекли продажу новорожденного мальчика в столице за 100 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 22 ноября.

— По версии следствия, подозреваемая из корыстных побуждений разместила в сети Интернет объявление о поиске приемных родителей для своего новорожденного мальчика. В ходе переписки с предполагаемыми родителями женщина указала требование о передаче ей денежных средств в размере 100 тысяч рублей, — рассказала представитель ведомства.

Подозреваемая прилетала в Москву, а затем 22 ноября передала ребенка покупательнице в одном из отелей. Взамен она получила деньги и написала расписку.

Инцидент был пресечен благодаря работе следователей и сотрудников уголовного розыска. Сделка по продаже ребенка, как уточнила Иванова, проходила в рамках оперативных мероприятий.

Жизни младенца ничего не угрожает, его поместили в медицинское учреждение. СК возбудил в отношении женщины уголовное дело по статье «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

При этом глава пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова уточнила «ВМ», что ход и расследование уголовного дела находятся под контролем ведомства.