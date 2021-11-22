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Бывший главный редактор «МК» Игорь Бугаев умер на 89-м году жизни

Иван Юминов

Общество
Бывший главный редактор «МК» Игорь Бугаев умер на 89-м году жизни
Фото: Pexels

Бывший главный редактор газеты «Московский комсомолец» и многолетний руководитель комитета по культуре Москвы Игорь Бугаев скончался в возрасте 88 лет. Об этом издание сообщило в понедельник, 22 ноября.

— Не выдержало сердце. Игорю Борисовичу было 88 лет, — говорится в сообщении.

Бугаев после окончания факультета журналистики МГУ работал в сферах, связанных с культурой и СМИ. В «Московском комсомольце» он работал период с 1958 по 1968 годы.

Комитет по культуре в мэрии Москвы Бугаев возглавлял с 1987 по 2001 годы.

Как отмечает издание, созданные при Бугаеве культурные центры в Москве во многом определяют лицо города и содержание его культурной жизни.

Покойный, уверены в газете, оставил после себя многое, что будет напоминать о нем всем, кому небезразлично будущее российского искусства и культуры. О Бугаеве наверняка помнят в Театре эстрады, «Геликон-опере» и «Новой опере», пишет «МК».

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