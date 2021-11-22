Спасатели помогли кошке, застрявшей в подвале в столице

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Вечером 22 ноября спасатели столичного авиацентра выехали на улицу Адмирала Лазарева. В срочной помощи нуждалась кошка, которая, по словам заявителей, застряла в подвале и жалобно мяукала. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

— В службу 112 обратились дети, — рассказал старший дежурной смены, спасатель Александр Резчиков. — По прибытии мы обнаружили животное, которое, действительно, не могло выбраться самостоятельно. Кошка застряла в проёме подвальной стены. Мы спустились вниз и вытащили «мученицу», после чего отпустили на волю, — заявили в пресс-службе.

27 сентября сообщалось, что котика спасли из пострадавшего от взрыва дома в Ногинске. Помощь животным потребовалась после взрыва дома в Ногинске, который прогремел 8 сентября. Жильцы покидали дом в спешке и оставляли в квартирах не только ценные вещи, но и своих животных. В результате питомцы оказались заблокированы в доме. Кота Марсика, который забился от страха и не показывался несколько дней, спасли при помощи кранов и коптера. Видео с места опубликовали в соцсети.