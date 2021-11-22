ВОЗ посоветовала использовать тест-систему на COVID-19 из России как эталон

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ВОЗ рекомендовала использовать российскую тест-систему AmpliTest, созданную Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России, как эталонный метод выявления коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе агентства в понедельник, 22 ноября.

— Испытания были организованы Институтом Микробиологии им. Роберта Коха. На основании результатов, полученных в ходе тренинга экспертом Института им. Роберта Коха Кристиной Доминго-Карраско, было предложено использовать тест-систему ЦСП ФМБА России в качестве эталонного метода для выявления случаев SARS-CoV-2, — говорится в сообщении.

Испытания продемонстрировали, что AmpliTest является одним из наиболее чувствительных и специфичных тестов в России и СНГ, подчеркнула глава ведомства Вероника Скворцова. Наборы имеют лучшую результативность в образцах с более низкой вирусной нагрузкой, отмечается на сайте ФМБА.

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17 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин скорректировал перечень лекарств, доступных для применения в качестве профилактики и лечения коронавируса. Так, председатель правительства исключил препараты азитромицин и интерферон бета-1б. Перечень был дополнен иммуноглобулином человека против COVID-19, сарилумабом, нетакимабом, апиксабаном, анакинрой, ривароксабаном, будесонидом и дабигатрана этексилатом.