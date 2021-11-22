Роспотребнадзор опечатал кальянную в Москве из-за нарушения мер против коронавируса

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Сотрудники московского управления Роспотребнадзора опечатали столичную кальянную «МосКальян» из-за несоблюдения антикоронавирусных мер. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

8 ноября текущего года территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в Северо-Восточном административном округе был проведен осмотр кальянной «МосКальян» по адресу проспект Мира, дом 102, строение 34.

— В ходе осмотра было установлено, что в кальянной были имеются нарушения требований санитарного законодательства, направленного на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, — приводит сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе отметили, что заведению «МосКальян» грозит приостановка деятельности на срок до трех месяцев.

— Кальянная «МосКальян», расположенная по адресу Москва, проспект Мира, д. 102, стр. 34, опечатана в досудебном порядке. Материалы дела направлены в Останкинский районный суд для принятия решения о приостановлении деятельности объекта на срок до 90 суток, — заключили в ведомстве.

15 ноября на юго-востоке столицы, в районе Некрасовка, специалисты Роспотребнадзора закрыли хостел из-за нарушения мер против COVID-19.