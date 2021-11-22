Гинцбург обозначил сроки окончания пандемии коронавируса

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Пандемия коронавируса закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70-75 процентов населения. Об этом заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург в понедельник, 22 ноября.

— Пандемия, если она вызвана возбудителем, который передается воздушно-капельным путем, закончится, когда будет провакцинировано 70-75 процентов населения. Не просто провакцинировано, а, соответственно, будет иметь необходимое количество защитных антител, — рассказал специалист.

При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три-четыре раза, отметил Гинцбург в эфире «России 24».

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17 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин скорректировал перечень лекарств, доступных для применения в качестве профилактики и лечения коронавируса. Так, председатель правительства исключил препараты азитромицин и интерферон бета-1б. Перечень был дополнен иммуноглобулином человека против COVID-19, сарилумабом, нетакимабом, апиксабаном, анакинрой, ривароксабаном, будесонидом и дабигатрана этексилатом.