Центр Гамалеи поделился подробностями о вакцине для детей 6-11 лет

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Пакет документов для исследования вакцины от коронавируса среди детей 6-11 лет будет подан после одобрения препарата для подростков. Об этом сообщил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург в понедельник, 22 ноября.

— Как мы получим одобрение на те исследования, которые мы провели для этой группы детей, то это позволит, с одной стороны, использовать этот препарат в гражданском обороте, естественно, с полного согласия не только ребенка, но и его родителей, — рассказал представитель учреждения.

Это также позволит подать следующий пакет документов, который будет направлен на исследование «Спутника V», разведенного в определенном количестве раз, добавил он. Препарат будут исследовать на группе детей в возрасте 6-11 лет, отметил Гинцбург в эфире «России 24».

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18 ноября глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что ведомство рассматривает возможность ограничения проверки QR-кодов официальным приложением «Госуслуги. Стопкоронавирус». Проверка QR-кода с помощью камеры, как это было реализовано ранее, станет недоступна, заключил он.