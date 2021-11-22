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Девушка обманом завладела кроссовками москвича за десять тысяч рублей

Иван Юминов

Происшествия
Девушка обманом завладела кроссовками москвича за десять тысяч рублей
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Текстильщики Карта всех событий

Девушка обманом приобрела кроссовки у жителя столицы, не заплатив ему положенную сумму. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу в понедельник, 22 ноября.

— В ОМВД России по району Текстильщики поступило заявление от 28-летнего москвича о совершенном в отношении него мошенничестве. Установлено, что ранее он разместил на сайте объявление о продаже кроссовок стоимостью десять тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Вскоре ему позвонила девушка, которая захотела прибрести обувь. Из-за того, что он не мог лично прийти на сделку, мужчина попросил сделать это свою мать.

В ходе сделки подозреваемая согласилась купить кроссовки и показала женщине, что якобы осуществила перевод денег. Однако потерпевший затем обнаружил, что на банковскую карту ему средства не поступили.

Мужчина несколько раз попытался позвонить «покупательнице», но телефон был недоступен. Сумма ущерба, как уточняется, составила 6120 рублей.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские занимаются поисками подозреваемой.

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