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Названы самые популярные горнолыжные курорты у россиян на сезон 2021–2022

Юлия Евграфова

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Общество
Названы самые популярные горнолыжные курорты у россиян на сезон 2021–2022
Фото: pixabay.com/ru

Специалисты изучили спрос на бронирование отелей при горнолыжных курортах с сезона 2018–2019 по сезон 2021–2022 годов. Несмотря на то, что бронирование на этот сезон только набирает обороты, лидеры у россиян остаются прежними. Об этом «Вечерней Москве» сообщили аналитики системы бронирования Bronevik.

— Первое место по популярности среди горнолыжных курортов с 2020 года занимает Красная Поляна, что не удивительно. На середину ноября забронировано 14 процентов от общего количества бронирований по сезону 2020–2021 годов. Среднее количество ночей в этом сезоне составляет четыре ночи. В течение предыдущих сезонов среднее количество ночей проживания на Красной Поляне постоянно росло, — прокомментировали эксперты.

На втором месте оказался город Кировск в Мурманской области. На середину ноября забронировано 28 процентов от общего количества бронирований по сезону-2020/2021. Среднее количество ночей, которые бронируют на ближайший сезон, — 4,5. В течение предыдущих двух сезонов среднее количество ночей проживания в Кировске постоянно росло, добавили аналитики.

На третьем месте горнолыжный курорт Шерегеш, особенно знаменитый среди любителей фрирайда. На середину ноября здесь забронировано 44 процента от общего количества бронирований по сезону-2020/2021. Среднее количество ночей на этот сезон — три. В течение предыдущих сезонов среднее количество ночей проживания в Шерегеше остается примерно одинаковым.

Также аналитики сообщили, что средний чек на проживание на популярных горнолыжных курортах на сезон-2021/2022 составляет 10 842 рубля.

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