Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Токсичный коллектив и переработки»: психиатр объяснила, почему от работы может тошнить

Марина Найденкова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Токсичный коллектив и переработки»: психиатр объяснила, почему от работы может тошнить
Фото: Pexels

От работы действительно может тошнить. Для того чтобы победить неприятное ощущение, для начала нужно пройти медицинское исследование. Кроме того, такое явление может быть вызвано психологическими проблемами. В таком случает нужно обратиться к психотерапевту. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-психотерапевт, главный психиатр-нарколог сети клиник «РЖД-Медицина» Екатерина Мисевич.

По ее словам, для начала стоит пройти медицинский чек-ап. Тошнота — первый признак функциональных изменений в желудочно-кишечном тракте, щитовидной железе, нервной системе. Стоит отдохнуть.

— Когда мозг подает сигналы об усталости, вегетативная нервная система начинает реагировать на обычные события как на опасные. Падает уровень сахара в крови, снижается давление. Возникает спазм в мышцах шеи и гладкой мускулатуре, которая есть во всех внутренних органах. Тошнота позволяет ограничить объем сигналов, поступающих извне. Помогите организму восстановиться — возьмите отпуск или больничный, — рассказала доктор.

Кроме того, в таком случае не стоит откладывать визит к психотерапевту. Тошнота — частый симптом соматоформных расстройств и расстройств, связанных со стрессом. Это заболевание, когда телесные проявления маскируют снижение уровня психического здоровья. Если в окружении не принято говорить о тревоге, плохом настроении, снижении мотивации, неприятностях, тело начинает говорить за человека. Оно спасает его от истощения.

— Причинами тошноты на работе могут быть необходимость следовать чуждым интересам, этические конфликты, нарушения границ в отношениях и токсичный коллектив, переработки, дисбаланс между работой и другими сферами жизни. Что делает младенец, когда чувствует, что не сможет переварить все, что съел? Правильно, он срыгивает. Это эволюционно оправданная компенсаторная реакция, позволяющая человеку распознать — «мне достаточно» или «это лишнее». Прислушивайтесь к сигналам, которые подают тело и личность, — рассказала врач.

Психотерапевты считают, что любой симптом — это способ выжить в сложившихся условиях. Выявить потребность, которая прячется за тошнотой, и найти новые способы реализации этой потребности возможно за 10 еженедельных встреч с врачом-специалистом.

— Это короткий курс, он позволит вам выбрать правильное направление и избежать серьезных проблем с карьерой и здоровьем, — заключила собеседница «ВМ».

Читайте также:
эксперты Врачи Работа
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте