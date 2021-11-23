«Токсичный коллектив и переработки»: психиатр объяснила, почему от работы может тошнить

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От работы действительно может тошнить. Для того чтобы победить неприятное ощущение, для начала нужно пройти медицинское исследование. Кроме того, такое явление может быть вызвано психологическими проблемами. В таком случает нужно обратиться к психотерапевту. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-психотерапевт, главный психиатр-нарколог сети клиник «РЖД-Медицина» Екатерина Мисевич.

По ее словам, для начала стоит пройти медицинский чек-ап. Тошнота — первый признак функциональных изменений в желудочно-кишечном тракте, щитовидной железе, нервной системе. Стоит отдохнуть.

— Когда мозг подает сигналы об усталости, вегетативная нервная система начинает реагировать на обычные события как на опасные. Падает уровень сахара в крови, снижается давление. Возникает спазм в мышцах шеи и гладкой мускулатуре, которая есть во всех внутренних органах. Тошнота позволяет ограничить объем сигналов, поступающих извне. Помогите организму восстановиться — возьмите отпуск или больничный, — рассказала доктор.

Кроме того, в таком случае не стоит откладывать визит к психотерапевту. Тошнота — частый симптом соматоформных расстройств и расстройств, связанных со стрессом. Это заболевание, когда телесные проявления маскируют снижение уровня психического здоровья. Если в окружении не принято говорить о тревоге, плохом настроении, снижении мотивации, неприятностях, тело начинает говорить за человека. Оно спасает его от истощения.

— Причинами тошноты на работе могут быть необходимость следовать чуждым интересам, этические конфликты, нарушения границ в отношениях и токсичный коллектив, переработки, дисбаланс между работой и другими сферами жизни. Что делает младенец, когда чувствует, что не сможет переварить все, что съел? Правильно, он срыгивает. Это эволюционно оправданная компенсаторная реакция, позволяющая человеку распознать — «мне достаточно» или «это лишнее». Прислушивайтесь к сигналам, которые подают тело и личность, — рассказала врач.

Психотерапевты считают, что любой симптом — это способ выжить в сложившихся условиях. Выявить потребность, которая прячется за тошнотой, и найти новые способы реализации этой потребности возможно за 10 еженедельных встреч с врачом-специалистом.

— Это короткий курс, он позволит вам выбрать правильное направление и избежать серьезных проблем с карьерой и здоровьем, — заключила собеседница «ВМ».